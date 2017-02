Một cánh cửa khác mở ra

Những hỗn loạn bắt đầu từ một chữ ký 27-1: Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh “Bảo vệ quốc gia không để khủng bố nước ngoài xâm nhập vào Mỹ”, cấm công dân các nước Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Yemen và Somalia vào Mỹ trong 90 ngày. Sắc lệnh cũng đình chỉ chương trình tị nạn của Mỹ 120 ngày và cấm vô thời hạn người tị nạn Syria vào Mỹ. Tối hôm đó, nhiều công dân các nước nói trên từng ra vào Mỹ tự do một thời gian dài bị cơ quan biên phòng Mỹ chặn lại ở các sân bay quốc tế. 28-1: Liên đoàn tự do dân sự Mỹ (ACLU) bắt đầu cuộc đấu tranh chống lại sắc lệnh. Biểu tình nổ ra nhiều nơi, bao gồm tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York. Một số thẩm phán ở các tòa khu vực, thể theo đơn của ACLU, bắt đầu ra các phán quyết hạn chế sự thực thi sắc lệnh tổng thống ở nhiều mức độ. 29-1: Biểu tình nổ ra trên cả nước, tập trung tại các sân bay ở Chicago, Dallas, Denver, Fairfax, Los Angeles, Newark, New York, San Diego, San Francisco, Seattle… và ở Viện Công nghệ Massachusetts. Tổng thống Trump, trong khi đó, nói với 23 triệu người theo dõi ông trên Twitter: “Đất nước chúng ta cần đường biên giới vững mạnh và sự kiểm soát cực đoan, NGAY BÂY GIỜ. Hãy nhìn những gì xảy ra với châu Âu và cả thế giới - một đống hỗn loạn tồi tệ!”. 30-1: Quyền tổng chưởng lý Mỹ Sally Yates ra lệnh cho Bộ Tư pháp dưới quyền bà không thực thi sắc lệnh của tổng thống. Ông Trump sa thải bà Yates. Biểu tình và những tuyên bố phản đối lan rộng ở các đại học và trong giới chính trị gia Boston, cái nôi của cách mạng Mỹ. 1-2: Bất chấp các phán quyết của tòa cấp liên bang đình chỉ sắc lệnh tổng thống, nhiều công dân 7 nước bị cấm vào Mỹ không được lên máy bay vì Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy thị thực của họ theo sắc lệnh trước đó, tình hình tại các tòa án nóng lên từng giờ. 2-2: Hàng nghìn cửa hàng tạp hóa ở New York thuộc sở hữu của những người Mỹ có gốc gác từ 7 quốc gia bị cấm nhập cảnh đóng cửa từ trưa tới 8 giờ tối để phản đối sắc lệnh của ông Trump. Hàng loạt công ty công nghệ, bao gồm Comcast và Google, tổ chức cho nhân viên tuần hành phản đối trong giờ làm việc. 3-2: Thẩm phán James Robart của tòa liên bang khu vực ở Seattle tuyên đình chỉ lệnh cấm của tổng thống, cho phép công dân 7 nước được vào Mỹ bình thường. 4-2: Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn kháng án để áp đặt lại lệnh cấm. Tòa thượng thẩm tại San Francisco bác bỏ yêu cầu của bộ đòi áp đặt lại lệnh cấm ngay lập tức. New York Times nhận định cuộc chiến pháp lý có thể “kéo dài nhiều năm”. 5-2: Tổng thống Trump nhắn tin trên Twitter: “Thẩm phán mở cửa đất nước chúng ta cho những tay khủng bố tiềm tàng và những kẻ khác không nghĩ gì tới lợi ích tối cao của chúng ta. Bọn người xấu đang rất vui!”. T.T.