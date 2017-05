 Sống sao với một đô la mỗi ngày?

Renée C. Byer là phóng viên ảnh lâu năm cho tờ Sacramento Bee (từ năm 2003) với các tác phẩm tin tức địa phương, quốc gia và quốc tế. Tác phẩm của bà xuất hiện ở hàng chục ấn phẩm tin tức trên toàn thế giới dưới dạng báo, tạp chí và báo mạng: Paris Match, The New York Times Lens Blog, Newsweek Asia và El Pais. Bà giảng dạy các khóa ngắn hạn trên toàn thế giới về sức mạnh kể chuyện của nhiếp ảnh, là giám khảo các cuộc thi nhiếp ảnh và nhận nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá. Bà đoạt giải Pulitzer ở hạng mục nhiếp ảnh phóng sự dài kỳ năm 2007 cho tác phẩm “Hành trình của một bà mẹ” đang được trưng bày tại Bảo tàng Newseum, Washington, DC (Mỹ).