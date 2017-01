Hãy sống tham vọng hơn 2 chữ “làm giàu”

Lê Việt Tuấn -Ảnh: nhân vật cung cấp Dùng nguồn lực xã hội phục vụ xã hội Aleka, một khởi nghiệp ứng dụng cho thuê xe du lịch theo xu hướng kinh tế chia sẻ, vừa ra đời tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý. Ứng dụng này như một sàn giao dịch, giữ vai trò cầu nối giữa người có xe và người muốn thuê xe. Theo Lê Việt Tuấn - đồng sáng lập, tổng giám đốc Aleka, nhờ tận dụng lượng xe nhàn rỗi ở những thời điểm khác nhau, ứng dụng “hấp tinh đại pháp” này sẽ giúp kéo giá cước thuê xe xuống mức hợp lý hơn so với hiện nay vốn được định giá quá cao. Aleka đặt mục tiêu khai thác được hết các nguồn lực nhàn rỗi như xe nhà ít dùng, xe công ty không khai thác hết công suất, xe của các công ty vận tải đang cho thuê có thể khai thác thêm. Theo khảo sát do Aleka thực hiện, giá cước xe đường dài ở Việt Nam đang thuộc hàng cao nhất ASEAN, khoảng 4,9 USD/10km, gấp đôi giá cước ở Thái Lan, ngang với giá cước ở Singapore. Việc giá thuê xe ở Việt Nam cao có hai lý do, theo nhà khởi nghiệp trẻ: “Thứ nhất, tỉ lệ sử dụng xe chưa được cao nên các nhà xe/chủ xe đưa ra mức giá cao để bù chi phí cho những ngày không dùng xe. Thứ hai là các nhà xe đa số vẫn vận hành theo kiểu thủ công, nên chi phí vận hành còn cao do phải chi nhiều cho nhân sự, đặc biệt là các nhà xe lớn”. Vì vậy, Lê Việt Tuấn - vốn là kỹ sư được đào tạo chuyên ngành máy tính tại Đại học Adelaide (Úc), có 16 năm kinh nghiệm trong ngành IT ở các công ty nước ngoài - cho rằng cần phải thay đổi và công nghệ sẽ giúp tạo ra đột phá. Sự thành công của Airbnb và Uber - những dịch vụ cung cấp chỗ lưu trú cho khách du lịch và phương tiện di chuyển nội ô - đã kích thích niềm cảm hứng cho khởi nghiệp này. Lê Việt Tuấn cho rằng làm giàu từ việc bán một sản phẩm, dịch vụ không phải là mục tiêu của hai anh em (dự án khởi nghiệp Aleka do Tuấn và em trai sáng lập), mà là muốn đem một giá trị thật sự để phục vụ xã hội, dùng nguồn lực xã hội phục vụ xã hội. L.N.M. ghi