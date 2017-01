2017: Kể chuyện bằng VR









TRƯỜNG SƠN

03.01.2017, 15:56

TTCT - Trên số báo đặc biệt The World in 2017, Leo Mirani, biên tập viên tạp chí The Economist, cho rằng thực tế ảo (VR) sẽ thúc đẩy “những hình thức kể chuyện mới” trong điện ảnh.