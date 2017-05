Ngôi làng người lùn,có gì mà hấp dẫn?

TTCT - Từ một bối cảnh phim được sử dụng trong ba tập đầu của The Lord of the Rings và trong bộ ba phim Hobbit sau đó gần 10 năm, Hobbiton - ngôi làng của người lùn Hobbit ở xứ sở Middle-Earth (Trung Địa) trong bộ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của J.R.R. Tolkien - đã trở thành một địa danh du lịch ăn theo phim nổi tiếng nhất của New Zealand.

Ngôi làng Shire đẹp như mơ của người Hobbit. Ảnh: newzealand.com

Những khán giả từng mê sáu tập phim giả tưởng về xứ sở Trung Địa của đạo diễn Peter Jackson chắc chắn không ai không một lần mơ được đặt chân đến Hobbiton, mà tôi là một trong số đó. Và cuối cùng, tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình trong chuyến đi đến New Zealand tháng 3 vừa qua.

Hobbiton nằm ở thị trấn Matamata của đảo Bắc New Zealand, trên một ngọn đồi xanh ngắt, trước đây từng là một nông trại nuôi cừu và bò rộng khoảng 50ha.

Nó không tiện đường du lịch lắm vì cách thành phố Auckland tới 176km và cách Rotorua, một thành phố du lịch nổi tiếng khác, 70km. Tôi đến Rotorua và chọn mua tour từ thành phố này vì không có phương tiện công cộng để đến Hobbiton.

Giá vé vào thăm phim trường này nếu mua tại chỗ là 79 đôla New Zealand, còn mua tại Rotorua lên đến 140 đôla do phải có lái xe kiêm hướng dẫn viên chở đi chở về. Một cái giá khá “chát” cho một điểm tham quan du lịch, nhưng với Hobbiton tôi bấm bụng rút ví.

Một trung tâm du lịch (I-site) được đặt ngay tại cổng vào của Hobbiton được xây dựng bài bản và bày bán rất nhiều đồ lưu niệm, quà tặng liên quan đến bộ phim với cái giá rất đắt (nhưng vẫn thấy khách mua ầm ầm).

Lúc tôi đến là 3 giờ chiều, khách du lịch vẫn tấp nập xếp hàng chuẩn bị cho tour tiếp theo. Một tour thăm Hobbiton kéo dài khoảng 2 tiếng, khách được xếp lên một chiếc xe buýt chứa khoảng 50 người, được trang trí như một chiếc xe của người Hobbit.

Mỗi xe buýt có một hướng dẫn viên du lịch riêng và đi theo từng đoàn. Khoảng 10 phút sau, 3 chiếc xe buýt lần lượt kéo nhau vào thăm ngôi làng Shire đẹp như mơ của người Hobbit.

Cảnh đẹp đốn tim bao người. Ảnh: newzealand.com

Trên đoạn đường dài khoảng 3km vào làng Shire, du khách được... ôn lại bằng cảnh mở đầu của tập 1 The Fellowship of the Ring, khi ông tiên già Gandalf đánh xe ngựa về làng Shire để gặp Frodo, chàng thiếu niên Hobbit mặt mũi khôi ngô hiền hậu, để giao lại cho cậu một sứ mệnh vĩ đại.

Tiếng nhạc nền trỗi lên và ngôi làng xanh ngắt hiện ra với những ngôi nhà có ô cửa tròn đầy màu sắc của người Hobbit xuất hiện, một cảm giác vừa thân thuộc vừa xúc động dâng trào. Peter Jackson xuất hiện trên màn hình, gửi lời chào du khách và nói lời cảm ơn đã đến thăm phim trường của ông.

Trong cuốn sách hướng dẫn về bối cảnh phim The Lord of the Rings, Peter Jackson viết lời giới thiệu chia sẻ rằng ông đọc bộ tiểu thuyết trường thiên The Lord of the Rings của Tolkien trong một chuyến tàu từ Wellington quê ông lên Auckland năm ông mới 18 tuổi.

Người phương Tây mê The Lord of the Rings như người châu Á mê Tây Du Ký. Có một câu nói nổi tiếng rằng: “Thế giới chia ra làm hai loại người, những người đọc The Lord of the Rings và những người chưa đọc nó”.

Sự mê hoặc của bộ tiểu thuyết khiến Peter Jackson khao khát được chuyển thể nó thành phim và ông đã tưởng tượng những bối cảnh Trung Địa mà Tolkien miêu tả tương ứng với những địa danh trên đất nước của ông.

Ai mà không một lần mơ được đặt chân đến Hobbiton-Lâm Lê

Giấc mơ lớn của Peter Jackson mất tới 20 năm mới trở thành hiện thực. Ông và 2.500 người New Zealand khác trong đoàn làm phim đã di chuyển qua 200 bối cảnh thật và trải dài khắp New Zealand để quay phim.

Không chỉ xây dựng cho mình một sự nghiệp và tên tuổi hiển hách, Peter Jackson còn biến một giấc mơ khác thành hiện thực khi giúp New Zealand, đất nước nhỏ bé, nơi tận cùng Thái Bình Dương có con người sinh sống, trở thành một đất nước nổi tiếng vì những cảnh quay tuyệt đẹp khắp đất nước được chọn làm bối cảnh cho vùng Trung Địa của 7.000 năm trước mà Tolkien viết trong trang sách.

Và một làn sóng du khách, những người hâm mộ loạt phim này kéo đến New Zealand để khám phá những địa danh được quay trong phim.

Hai tour du lịch ăn theo hai loạt phim The Lord of the Rings và Hobbit kéo dài tới 23 và 17 ngày tương ứng. Trong đó, bối cảnh được du khách đến thăm nhiều nhất là ngôi làng Shire của người Hobbit.

Theo Cục Du lịch New Zealand, khách du lịch quốc tế đến nước này tăng tới 40% từ năm 2000-2006, trong giai đoạn bộ ba đầu tiên khởi chiếu. Rất nhiều khách du lịch quốc tế trả lời rằng lý do chính họ đến du lịch New Zealand là vì phim của Peter Jackson.

Tờ New York Times cho rằng bộ ba phim này là màn quảng cáo không mất tiền nhưng có giá trị nhất của du lịch New Zealand. Đến nay, sau 16 năm kể từ tập đầu của The Fellowship of the Ring (2001) và 6 năm kể từ tập đầu của Hobbit: An Unexpected Journey (2011), lượng du khách đến thăm Hobbiton vẫn không thuyên giảm và đã đạt đến con số hơn 1 triệu lượt khách.

Ngay khi bạn đặt chân đến ngôi làng Shire, những cảnh về sinh hoạt của người Hobbit hiện ra rõ mồn một. 44 ngôi nhà đào sâu vào trong lòng đất, được ẩn nấp dưới những ngọn đồi cỏ xanh ngắt và nổi bật với những ô cửa tròn đầy màu sắc.

Đối với trẻ em, được trải nghiệm ở Hobbiton thì không còn gì bằng -Lâm Lê

Trước mỗi ngôi nhà (Hobbit holes - những cái lỗ của người Hobbit) đều có mảnh vườn nhỏ hoa trái tươi tốt, lối đi với những phiến đá dẫn đường. Càng đi vòng lên cao ngọn đồi, cảnh quan càng ngoạn mục với những cây cổ thụ soi bóng mát, khu vườn sinh hoạt chung của làng, nhìn xa xuống phía dưới là hồ nước có ngôi nhà bên cạnh và cây cầu đá uốn cong. Tất cả đều hiện lên sống động như một phim trường đang hoạt động và sẵn sàng cho những cú bấm máy, như chờ đợi Frodo và Bilbo Baggins đang đi phiêu lưu ở đâu đó trở về...■