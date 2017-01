 Buồn vui theo… thời tiết

Nhiều loại trái cây “độc, lạ” Các nhà vườn hiện nay rất chú trọng tạo ra yếu tố “độc, lạ” cho trái cây chưng dịp Tết. Ông Huỳnh Thanh Khoa (Đồng Tháp) cho biết năm nay ông làm khoảng 5.000 trái xoài thư pháp để tung ra thị trường. “Ngoài xoài in chữ, năm nay còn có xoài mang hình bản đồ Việt Nam cũng được thị trường đón nhận và khách hàng đã đặt khoảng 1.000 trái” - ông Khoa nói. Còn “vua tạo hình” dưa hấu thỏi vàng Trần Thanh Liêm (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) dự định đưa khoảng 500 cặp dưa với giá 2,5 triệu đồng/cặp (loại 1,5kg/trái) và 3 triệu đồng/cặp (loại 2kg/trái) ra thị trường. Ngoài ra, năm nay ông Liêm cũng cho ra mắt loại dưa có chữ thư pháp tròn, được tạo hình đẹp hơn những năm trước. Riêng CLB sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang) dự định góp vào “giỏ trái cây “độc, lạ” miền Tây” khoảng 2.400 trái bưởi hồ lô. Bên cạnh đó còn có khóm phụng (khóm có phần đầu trái màu đỏ thắm, xòe to như đuôi phụng, phần cuống có nhiều trái nhỏ bao quanh), dừa in chữ, dừa tạo hình hồ lô… Cây cảnh hình con gà được tạo từ cây tắc đang được thị trường ưa chuộng. Ông Lê Hoàng Vinh - 50 tuổi, xã Hưng Khánh Trung B, nghệ nhân có tiếng tại làng hoa Chợ Lách - cho biết con gà từ cây tắc giá bán dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi cặp. Theo thống kê của Phòng nông nghiệp huyện Chợ Lách, năm nay có khoảng 100 cặp gà được tạo từ kiểng phục vụ thị trường Tết.