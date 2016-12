Các kịch bản hồi hộp

Vài tiên đoán cụ thể Adam Slater, kinh tế gia hàng đầu ở Oxford Economics, đã đưa ra một số tiên đoán rất cụ thể về các xu hướng kinh tế toàn cầu trong năm 2017. Đồng nhân dân tệ sẽ ổn định. “Chúng tôi cho rằng đồng nhân dân tệ sẽ ổn định theo hướng có lợi cho thương mại của Trung Quốc và chỉ giảm giá nhẹ so với đồng USD vào năm tới, do nhà chức trách Trung Quốc cũng muốn hạn chế dòng vốn chảy ra ngoài”. Lương sẽ tăng trở lại. “Một số nhân tố đã khiến lương không tăng, như thay đổi trong thành phần lao động (nhất là sự tham gia của các lao động chấp nhận lương thấp) đang mờ nhạt dần và các chính sách nhắm tới tăng lương đã được thực hiện ở Mỹ, Anh, và Đức”. Chứng khoán sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn đầu tư các tài sản tài chính lãi suất cố định. Đồng euro và đồng USD sẽ ngang giá một đổi một tới cuối năm 2017, vì những bất ổn chính trị ở châu Âu và việc FED rục rịch tăng lãi suất cơ bản. Các thị trường mới nổi vẫn rất khó đoán. “Năm 2017 sẽ chứng kiến mức tăng trưởng 4,1% ở các thị trường mới nổi so với 3,4% năm trước, nhưng sẽ khác nhau tùy nước. Chúng tôi cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại”. Thương mại toàn cầu tiếp tục đình trệ. “Tăng trưởng thương mại thế giới sẽ được cải thiện năm tới, ở mức 2,7% nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng ở Mỹ, Brazil, Nga và Ấn Độ. Tuy nhiên, trong khi khá hơn so với mức 1,3% của năm 2016, mức tăng của năm 2017 vẫn còn kém xa mức bình quân khoảng 5% mỗi năm”.