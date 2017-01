Miền Tây trong "cơn lốc" di dân 

Tìm cách giữ chân người lao động Theo ông Mai Văn Huỳnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, với hàng chục ngàn lao động rời quê như hiện nay, rõ ràng địa phương đang có một khoảng trống khó bù đắp về nguồn nhân lực tại chỗ. Ông khẳng định quan điểm của địa phương là cố gắng giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông nghiệp chuyển dịch sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có 2.400 lao động vào làm việc tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành). Chưa kể lao động tại các nhà máy thủy sản tập trung nhiều ở cảng cá Tắc Cậu và các nhà máy rải rác tại các huyện An Biên, An Minh, Kiên Lương... Ông Trần Văn Liêm, chủ tịch UBND xã Giục Tượng (huyện Châu Thành, Kiên Giang), cho biết cả xã hiện có 19 nhà máy chế biến thủy sản các loại quy mô vừa và nhỏ. Các nhà máy này giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 2.000 lao động là người địa phương và các huyện lân cận như An Biên, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp. Việc giữ chân được người dân làm việc tại chỗ có nhiều cái lợi: Trước hết là gia đình, chòm xóm đông vui. Thứ hai là các phong trào mặt trận, đoàn thể phát động đều thuận lợi do có nhiều người hưởng ứng, tham gia. K.Nam