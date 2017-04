 Loay hoay tìm chỗ đứng

Hệ thống CĐ đang chịu nhiều “khuyết tật” quá khứ để lại Mục tiêu chính ban đầu của đào tạo CĐ là để đào tạo kỹ thuật viên cao cấp có trình độ sau giáo dục trung học và dưới cử nhân nhằm đáp ứng nhu cầu về kỹ năng ngày càng cao về đội ngũ cán bộ kỹ thuật này. Tuy nhiên, nước ta copy mô hình giáo dục sau trung học này chưa đầy đủ với thực tế trên thế giới. Việc kéo dài thời gian đào tạo sau trung học đến 3 năm với đầu ra là có thể làm việc trong một nghề và có thể được cung cấp kiến thức nền tảng để chuyển lên học ĐH, lấy bằng cử nhân là quá lãng phí. Với CĐ chuyên nghiệp, thiết kế trình độ CĐ không gắn với mô tả vị trí việc làm ở trình độ kỹ thuật viên bậc cao, cộng nguồn lực (cơ sở vật chất và giảng viên) thiếu thốn nên những kỹ năng, kiến thức đòi hỏi để thực hiện nhiệm vụ ở trình độ này không đến nơi đến chốn. Điều này dẫn đến hiện tượng hàng trăm nghề mà vị trí việc làm của bậc đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (ở ta bản chất là giáo dục sau trung học) và CĐ trùng lắp nhau ở nơi làm việc. Mặt khác, nếu nghiêng sang mô hình CĐ nghề trước đây cũng sai nốt, vì đào tạo công nhân (thợ) chỉ thiên về đào tạo năng lực nghề đáp ứng yêu cầu tối thiểu để vào thị trường lao động, trong khi việc xử lý những vấn đề đòi hỏi kỹ năng nhận thức, suy luận, xã hội và tính toán... sẽ hạn chế. Chưa kể học liên thông lên ĐH sẽ rất khó khăn do kiến thức nền tảng có giới hạn. Cả hai loại CĐ trước đây thực chất chưa đáp ứng được đầy đủ sứ mệnh của mình. Trước đây, hệ thống này khó phát triển do chúng ta thiếu nhận thức đúng và thiếu một tầm nhìn phát triển hệ thống giáo dục sau trung học. Hiện tại, việc thống nhất trình độ chỉ có một trình độ CĐ (theo khung trình độ quốc gia) là một thuận lợi cơ bản thực hiện quy hoạch, thiết kế lại chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, sắp xếp đội ngũ và có điều kiện tập trung chỉ đạo hơn. Tuy nhiên, thách thức còn rất lớn do khuyết tật quá khứ để lại. Việc sắp xếp hàng nghìn giảng viên dư dôi do giảm bớt nội dung giáo dục đại cương trong các chương trình CĐ trước đây ra sao? Việc bồi dưỡng kỹ năng kỹ thuật công nghệ cho giảng viên (vốn quen giảng giải nhiều hơn thực hành) thực hiện thế nào? TS Hoàng Ngọc Vinh (nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ GD-ĐT)