Có cơ hội nào khác?

Việc ép các siêu thị giảm giá thịt heo không làm tăng cầu của thị trường, ngược lại còn làm cho doanh thu của toàn bộ ngành sụt giảm. Để tăng lượng tiêu thụ thịt heo, chính quyền có thể áp dụng chính sách thu mua thịt heo từ các vùng sản xuất lớn, vận chuyển đến các vùng sâu, vùng xa, những nơi không có điều kiện để ăn thịt heo do giá cao trước đó. “Lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu” có thể sẽ hữu dụng trong thời gian ngắn để giải quyết bài toán thịt heo đang dư thừa. Đồng thời, có rất nhiều giải pháp lâu dài khác. Cách mà Trung Quốc đang làm với chỉ số giá heo có thể là một tham khảo tốt. Thông tin về chỉ số giá heo trong quá khứ, hiện tại và tương lai là thông tin quan trọng cần cung cấp cho thị trường để dựa vào tín hiệu đó nông dân tự điều tiết, các nhà nghiên cứu và báo chí có thể dựa vào đó để lên tiếng cảnh báo cho nông dân khi giá heo ở hiện tại đạt đỉnh của các chu kỳ trước, giúp nông dân tự điều chỉnh sản lượng của mình. Các con số thống kê nhu cầu tiêu thụ, sản lượng nuôi cần được công bố và cập nhật kịp thời cho nông dân. Các chuyên gia nghiên cứu về chu kỳ giá nông sản có thể cảm nhận được rủi ro khi giá thịt heo tăng lên, nông dân quyết định tăng đàn nhưng họ không thể đưa ra những con số thuyết phục được thị trường nuôi heo nếu không có những con số thống kê cụ thể từ các cơ quan nhà nước, nơi có điều kiện thu thập các con số thống kê. Khi không có các con số thống kê, tất cả đều chỉ là đoán mò và dựa trên suy luận. Xây dựng sàn giao dịch tương lai (futures exchange): Nông dân luôn có nhu cầu cố định giá heo trong tương lai. Để làm được điều đó thì Nhà nước cần xây dựng một sàn giao dịch tương lai không những cho thị trường thịt heo mà còn cho các thị trường khác. Trong lĩnh vực tài chính, hợp đồng tương lai (futures contract) là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một tài sản cụ thể có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận hôm nay (gọi là giá tương lai - futures price, hay giá xuất phát) nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai (ngày giao hàng). Các hợp đồng này được giao dịch thông qua sàn giao dịch tương lai. Khi có thị trường tương lai, nông dân sẽ dựa vào đó để điều chỉnh sản lượng ở hiện tại. Bộ Nông nghiệp cần xây dựng một cơ quan tập hợp các chuyên gia hiểu biết sâu sắc về sự biến động của thị trường nông sản, dự đoán diễn biến thị trường, xây dựng các kịch bản để ứng phó khi giá nông sản giảm mạnh là điều cần thiết. Cơ quan đó cũng là nơi phát ngôn, giải thích vì sao thị trường biến động. Bên cạnh đó, chu kỳ giá heo ở Việt Nam liên quan chặt chẽ đến chu kỳ giá heo tại Trung Quốc, tuy nhiên các thông tin về giá heo ở Trung Quốc, các quyết định tăng giảm sản lượng của nông dân Trung Quốc rất khó được cập nhật tại Việt Nam khiến việc dự đoán của các nhà nghiên cứu trở nên khó khăn, việc ra quyết định đầu tư của các doanh nghiệp, nông dân do vậy cũng khó khăn và chỉ có thể dựa vào tín hiệu giá hiện tại để ra quyết định. Do đó, cần xây dựng một bộ phận chuyên thông tin về những biến động của thị trường Trung Quốc. Bạch Huỳnh Duy Linh