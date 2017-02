Truyện ngắn: Gia tài của ngài Fosster

Kurt Vonnegut Kurt Vonnegut (1922-2007) là nhà văn trào phúng hiện thực Mỹ hàng đầu của trường phái hậu hiện đại, từng giảng dạy cách hành văn ở Đại học Harvard danh tiếng và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cây bút đương thời trên khắp thế giới. Nhiều tác phẩm tiêu biểu của ông được đưa vào giáo trình giảng dạy hệ trung và đại học ở Mỹ như Lò sát sinh số 5 (1968), Món điểm tâm cho các nhà vô địch (1973), Người tù (1979), Dick mù (1982), Đảo Galapagos (1985), Trò bịp (1989), Kẽ hở của thời gian (1997)… Ngoài ra Kurt Vonnegut còn viết rất nhiều truyện ngắn đăng báo. Gia tài của ngài Foster cùng với Sự dối lừa là hai truyện của Kurt Vonnegut lọt vào danh sách “100 truyện ngắn Mỹ hay nhất thế kỷ XX” do The New York Times bình chọn.